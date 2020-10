Un’auto perde il controllo e travolge e uccide due persone alla fermata del bus a Cava Manara (Pavia).

Due persone sono morte dopo essere state investite da un’auto alla fermata del bus alla frazione Tre Re di Cava Manara. L’incidente (in cui ci sono anche due feriti) è avvenuto alle porte di Pavia.

L’auto ha travolto le vittime mentre erano ferme a una pensilina in attesa dell’autobus. L’incidente, sul quale sono in corso accertamenti da parte delle forze dell’ordine, è avvenuto questa mattina (giovedì 29 ottobre) poco dopo le 9. La vettura, secondo le prime testimonianze, sarebbe sbandata travolgendo il gruppo che stava aspettando il bus. L

‘impatto è stato molto violento. Sul posto sono intervenute tre ambulanze, un’automedica e l’elisoccorso del 118. Ancora non si conosce la generalità degli investiti. Per due di loro non c’è stato nulla da fare. I due feriti sono stati trasportati al Policlinico San Matteo di Pavia.

Alla guida c’era un uomo di 85 anni

Manuela Marziani su Il Giorno aggiunge che alla guida c’era un uomo di 85 anni: