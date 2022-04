Incidente stradale nel pomeriggio di oggi, sabato 9 aprile, lungo la Ss 52 Carnica tra i comuni di Cavazzo Carnico e Tolmezzo in provincia di Udine. Sul ponte che attraversa il fiume Tagliamento, mentre era in atto un forte temporale, due auto si sono scontrate frontalmente. Tre le vittime e due i feriti gravi trasportati d’urgenza in ospedale in codice rosso.

Cavazzo Carnico, incidente sulla statale Carnica direzione Tolmezzo: 2 morti e 3 feriti

Lo scontro è avvenuto intorno alle 16.30. Le due auto coinvolte, una Fiat 500 L e una Saab 9-3 SportHatch. si sono scontrate nel tratto che precede l’entrata nel paese. Le vittime sono un uomo che era alla guida di una delle due auto e un uomo e una donna che viaggiavano sull’altra.

Traffico bloccato sui due sensi di marcia

Il traffico è bloccato in entrambi i sensi di marcia. Sul posto è arrivato il 118 con diversi mezzi, i Vigili del Fuoco sanitari del 118 con più mezzi, i vigili del fuoco di Udine e i Carabinieri di Tolmezzo a cui sono stati affidati i rilievi.