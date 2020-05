ROMA – Sono solo 50 i morti per coronavirus in Italia nelle ultime 24 ore, secondo il bollettino della Protezione Civile di domenica 24 maggio.

Ma al computo mancano i dati della Lombardia, oggi non pervenuti. Il totale dei morti dall’inizio dell’emergenza sale, seppur parzialmente, a 32.785.

Gli attualmente positivi sono diminuiti di 1.158 unità nelle ultime 24 ore, per un totale di 56.594. Sono 531 i tamponi positivi rilevati oggi.

Continua a scendere il numero dei malati e dei pazienti in ospedale. I ricoverati con sintomi sono 8.613, con una decrescita di 82 unità rispetto a ieri.

Cala anche il numero dei pazienti in terapia intensiva (553, -19) e delle persone che si trovano in isolamento domiciliare (47.428, -1.057).

I guariti sono invece aumentati di 1.639 da ieri e in tutto sono 140.479. I casi totali dall’inizio dell’emergenza sono 229.858 (+531).

In tutto sono stati eseguiti 3.447.012 tamponi, i casi testati sono 2.198.632.

Nel dettaglio, i casi attualmente positivi sono 25.614 in Lombardia, 7.703 in Piemonte, 4.457 in Emilia-Romagna, 2.660 in Veneto, 1.700 in Toscana, 1.624 in Liguria, 3.569 nel Lazio, 1.692 nelle Marche, 1.268 in Campania, 1.793 in Puglia, 535 nella Provincia autonoma di Trento, 1.453 in Sicilia, 412 in Friuli Venezia Giulia, 1.092 in Abruzzo, 195 nella Provincia autonoma di Bolzano, 53 in Umbria, 245 in Sardegna, 32 in Valle d’Aosta, 275 in Calabria, 183 in Molise e 39 in Basilicata. (Fonte: Protezione Civile).