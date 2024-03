A Rocchetta Sant’Antonio, in provincia di Foggia, i vigili del fuoco sono stati chiamati d’urgenza in un appartamento dopo la segnalazione di un forte odore di gas proveniente dalla casa del vicino. Tuttavia, l’allarme si è rivelato essere un falso allarme: l’odore sospetto proveniva semplicemente dai broccoli in cottura per la cena. Dopo la chiamata di emergenza, i vigili sono accorsi tempestivamente, seguiti poco dopo dai carabinieri. Tuttavia, gli operatori presenti non hanno avvertito alcun odore di gas, mettendo fine alla situazione in modo tranquillo. Le autorità si sono accorte quasi subito che qualcosa non andava: nessuno degli operatori intervenuti, infatti, ha avvertito il forte odore di gas che era stato segnalato. Dopo essersi recati nell’abitazione indicata da chi aveva fatto la telefonata, le forze dell’ordine hanno potuto constatare che il forte odore era in realtà quello dei broccoli che una signora stava cucinando per la cena in famiglia. La singolare vicenda dei vigili del fuoco intervenuti per una “fuga di gas” causata dai broccoli è diventata virale sui social media.