C’è un serial killer in giro a Sarzana? La prostituta massacrata, il trans ucciso: i corpi erano vicini

A Sarzana, paesino in provincia di La Spezia, c’è un serial killer che va in giro a uccidere? I due corpi trovati a pochi giorni e pochi chilometri di distanza fanno pensare proprio di sì. C’è infatti un comune denominatore tra la morte violenta di Nevila, 35 anni, cittadina albanese residente a Carrara, la prostituta trovata sul greto del torrente Parmignola, a Marinella di Sarzana, e l’uccisione di Carlo, il trans Camilla che ha finito i suoi giorni ammazzato poche ore dopo sotto un cespuglio di rovi.

Il serial killer di Sarzana

Il cadavere di Nevila, picchiata e uccisa con due proiettili calibro 22 sulla nuca, era stato trovato nella notte di domenica scorsa, quello di Camilla martedì mattina. L’hanno trovato agenti della questura di Spezia a poco meno di tre chilometri dal luogo dove era stata trovata Nevila, per il cui omicidio è formalmente indagato il figlio di un falegname. Interrogato per ore, su di lui, scrivono gli inquirenti, “sono stati raccolti numerosi gravi indizi”.

Intanto gli inquirenti vanno avanti: il primo fattore comune tra i due omicidi è il luogo dove sono state trovate le due vittime. E’ l’unica ‘zona oscura’ di una bella località balneare fatta per famiglie, l’unico luogo di Marinella di Sarzana dove la notte è vissuta da prostitute, transessuali, pusher. Grandi parcheggi, la pineta a pochi passi dal torrente Parmignola che segna il confine tra Liguria e Toscana. Il secondo elemento in comune è il calibro dell’arma del delitto: Nevila, ha accertato il medico legale incaricato dell’autopsia, è stata uccisa con due colpi di pistola calibro 22 in fronte e dietro all’orecchio sinistro. E sono di una calibro 22 i due bossoli trovati nella macchina di Camilla, abbandonata a pochi metri dal luogo dove è stato trovato il corpo. Anche in questo caso, l’autopsia dirà se Camilla è stata uccisa con uno o più proiettili di quel calibro.

La prostituta e il trans

Subito acquisiti i filmati delle telecamere di videosorveglianza della zona. E da quel momento i carabinieri non si sono fermati mai. Ma Camilla chi l’ha uccisa? Entrano ancora in campo le testimonianze delle ragazze che lavoravano, quella notte, lungo via Papa Giovanni XXIII, a pochi passi dal torrente. Forse quella notte Camilla era con loro e con Nevila? Forse Camilla è una testimone scomoda. Ha visto e riconosciuto l’uomo che era alla guida della macchina bianca o forse ha visto la persona che ha ucciso Nevi. Per questo prima massacrata di botte e poi finita con un colpo di calibro 22? In attesa delle comparazioni tecniche tra pistola e bossoli e di tutti gli accertamenti tecnici del caso, i carabinieri proseguono le indagini. Senza escludere alcuna pista possibile.