Ceccano (Frosinone): i vicini lo avvertono dei ladri in casa, chiama i carabinieri, ma era la moglie con l’amante (Foto Ansa)

I vicini lo avevano avvisato che estranei si erano introdotti a notte fonda nella sua casa. Per questo ha chiamato i carabinieri, ma al piano superiore della sua villetta, al momento disabitato, non c’erano i ladri, bensì la moglie con l’amante. Accade a Ceccano, in provincia di Frosinone.

I militari, intervenuti di soppiatto nell’abitazione, hanno sorpreso i due focosi adulteri proprio nell’atto dell’accoppiamento. Dietro di loro, il marito incredulo, alla vista del quale l’amante ha provato a fuggire dalla finestra e completamente nudo. La donna si è invece rivestita in fretta e furia, senza dire una parola.

Ceccano, gli amanti scoperti grazie alla chiamata della vicina

Ad avvisare il marito era stata una vicina di casa che, poco prima delle 11 di lunedì sera, aveva telefonato per segnalare la presenza di uno sconosciuto nel vialetto di casa. Di qui la chiamata al 112 e l’arrivo di carabinieri e altri familiari presso la villetta alla periferia di Ceccano.

Le urla di rabbia, provenienti pochi istanti dopo, dall’abitazione, hanno lasciato intendere che quelli in casa non erano i ladri. L’amante è stato poi immediatamente bloccato dai carabinieri e fatto rivestire.

La coppia, sposata da 10 anni, ha anche un figlio di 8 che per fortuna non ha assistito alla scena: era a casa dei nonni paterni a Ripi (Frosinone).