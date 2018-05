ROMA – Ha ucciso a coltellate la figlia di 18 anni al culmine di una lite e poi si è tolta la vita gettandosi dal terrazzo del loro palazzo. [App di Blitzquotidiano, gratis, clicca qui,- Ladyblitz clicca qui –Cronaca Oggi, App on Google Play] La tragedia è avvenuta domenica 27 maggio in un appartamento a Cecchina, vicino Roma, e a trovare i cadaveri sono stati i vigili del fuoco intervenuti per un incendio.

Madre e figlia litigavano spesso e vivevano da sole nella casa di Cecchina. Proprio al termine dell’ennesima lite tra le due donne, la madre ha afferrato il coltello e ha colpito a morte la figlia di 18 anni. Poi la donna, 43 anni, è salita sul terrazzo e si è gettata nel vuoto.