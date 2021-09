Cecina, incendio a Collemezzano vicino alle case: in fiamme oliveti, boschi e terreni incolti (foto ANSA)

Un incendio è divampato nel primo pomeriggio di oggi, 10 settembre, a Collemezzano, nel comune di Cecina (Livorno). Le fiamme, alimentate dal forte vento proveniente dal mare, stanno interessando oliveti, alcune porzioni di bosco e terreni incolti e, spiega la Regione in una nota, “si stanno propagando rapidamente e in modo imprevedibile”.

Incendio a Collemezzano (Cecina): fiamme vicino alle case

Nell’incendio che sta interessando Collemezzano, sono bruciate anche alcune baracche in prossimità di abitazioni per le quali stanno intervenendo i vigili del fuoco. Inviati inoltre “due elicotteri che stanno concentrando gli sganci a protezione delle abitazioni. Un terzo elicottero è pronto a partire qualora la situazione dovesse ulteriormente peggiorare” fa sapere sempre la Regione. A terra stanno lavorando, “con grande difficoltà proprio a causa delle avversità meteorologiche”, squadre di volontari dell’antincendio regionale.

Divieto abbruciamenti in Toscana

In Toscana è stato prorogato fino a domenica 19 settembre il divieto assoluto di abbruciamento di residui vegetali agricoli e forestali (potature, sfalci, ecc) e il divieto di effettuare qualsiasi accensione di fuochi. Resta esclusa la cottura di cibi in bracieri e barbecue situati in abitazioni o pertinenze o all’interno delle aree attrezzate.