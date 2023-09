Stavano effettuando dei lavori in uno stabile dell’Ater quando improvvisamente una controparete ha ceduto travolgendoli. Uno dei due operai, un campano di 54 anni, è morto dopo il trasporto in ospedale, mentre un collega è stato dimesso con lievi ferite. È successo ieri a Corchiano, in provincia di Viterbo. L’allarme è stato lanciato dai colleghi degli operai. Le condizioni di uno di loro sono apparse subito gravi, tanto che è deceduto in nottata dopo il ricovero al Gemelli. Evacuate per sicurezza tre famiglie che alloggiavano nella palazzina. Sulla vicenda stanno indagando i carabinieri di Civita Castellana e gli ispettori della ASI.

Forse dovresti anche sapere che…