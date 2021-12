Attimi di paura a Cedegolo, in valle camonica in provincia di Brescia. Oggi, mercoledì 1 dicembre, lungo la linea ferroviaria Brescia-Edolo sono caduti sui binari alcuni massi che si sono staccati dalla montagna. Un treno di Trenord ha preso in pieno i massi finiti sulla linea ferroviaria ed è deragliato.

Cedegolo (Brescia): treno deraglia a causa di un masso sui binari

Le 15 le persone a bordo del treno che stava attraversando la Valle Camonica non hanno subito fortunatamente danni gravi. In sette sono state soccorse dopo essersi ferite in modo lieve. Tutti i feriti hanno rifiutato il ricovero in ospedale. La linea è stata interrotta.

Il macchinista ha visto franare la montagna a fianco del binari ed è riuscito a contenere l’impatto. Solo un masso di oltre un metro cubo è piombato sui binari provocando il deragliamento.