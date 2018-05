FERRARA – Aggressione questa mattina, 15 maggio, nel percorso vita di Cento, comune in provincia di Ferrara. Un’insegnante e due ragazze del Liceo Cevolani hanno dovuto ricorrere alle cure mediche. [App di Blitzquotidiano, gratis, clicca qui,Ladyblitz – Apps on Google Play] Il protagonista dell’aggressione è un residente straniero della zona che, infastidito dalle grida delle ragazzine, è sceso ad “affrontarle”.

L’insegnante non ha aperto il cancello del campo d’atletica Percorso Vita, ma l’uomo è riuscito ugualmente ad entrare, colpendo con pugni la donna e poi con schiaffi anche una studentessa di 17 anni. Oltre a loro sono finite in ospedale una ragazzina di 14 anni, colpita da un attacco d’asma per l’agitazione.

Sul posto, riporta La Nuova Ferrara, sono intervenuti i carabinieri di Cento, che hanno condotto l’aggressore in caserma, e anche il sindaco Fabrizio Toselli.