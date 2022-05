“Cercansi commesse diciottenni libere” e “precedenza ai maschi”: due annunci di lavoro apparsi nei giorni scorsi, scritti nero su bianco. Annunci apparsi in città e fuori dal negozio che cerca diciottenni e da quello che cerca personale, ma precedenza ai maschi.

Le commesse diciottenni, possibilmente libere

I titolari di un negozio di Asiago hanno affisso in vetrina l’annuncio “Cercansi commesse diciottenni libere da impegni familiari”. Un cartello che aveva creato non poche polemiche e ora i titolari sono stati sanzionati dall’Ispettorato Territoriale del Lavoro di Vicenza. Che ha contestato loro la violazione dell’articolo 27 del Codice delle Pari Opportunità (divieto di discriminazione all’accesso al lavoro). In ragione della natura discriminatoria di un annuncio che poneva quale requisito d’accesso al lavoro distinzioni di sesso, età e condizione familiare, entrambi i legali rappresentanti dell’attività sono stati sanzionati per un totale di circa 7 mila euro.

“Tolleranza zero per ogni forma di discriminazione – ha dichiarato il direttore dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro, Bruno Giordano -. Non si tratta solo di sanzionare; dare lavoro discriminando in base al genere, all’anagrafe, alle condizioni di vita o alle opinioni offende tutti noi. Non basta il rigetto di queste pratiche. Se a distanza di 52 anni dall’entrata in vigore dello Statuto dei lavoratori dobbiamo intervenire per episodi simili, vuol dire che dobbiamo ancora professare la cultura del rispetto, prima ancora del diritto del lavoro”.

Cercasi personale, precedenza ai maschi

Ha avuto l’inevitabile effetto di alzare la polemica e scatenare il dibattito, a Terni, anche l’annuncio di lavoro comparso all’esterno di un locale, alla ricerca di nuovi dipendenti. “Se sei interessato ad entrare a far parte del nostro staff lascia il tuo cv all’interno del locale. Al momento diamo precedenza al personale maschile” il testo dell’avviso scritto su un foglio A4. Un esplicito riferimento di genere – poi tolto qualche ora dopo – che non è piaciuto ad aspiranti candidate e clienti del locale. Alcuni dei quali hanno segnalato il proprio disappunto allo staff, ritenendo il messaggio discriminatorio.

“Alcune persone ce l’hanno fatto presente e ci siamo resi conto che poteva essere mal interpretato, ma da parte nostra non c’è stato alcun intento in questo senso. Ci serve infatti qualche maschio per lo scarico della merce” ha spiegato all’ANSA -una delle manager del locale. Dove la maggioranza della forza lavoro è anzi al femminile, visto che sono impiegate in tutto, al momento, 13 donne (quattro manager e altre nove addette), a cui si aggiungono solo tre uomini, uno dei quali ha deciso di lasciare il posto di lavoro a breve.