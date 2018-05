“Cercasi prosciuttina”: l’annuncio di lavoro del ristorante fa discutere

ROMA – “Cercasi prosciuttina. Part-time o full time“. Accanto al testo un’immagine che rimanda a Miss Piggy, la maialina del Muppet Show. Sotto l’indirizzo mail per inviare il curriculum e avanzare la propria candidatura. E’ bastato questo annuncio, affisso sulla vetrata di una osteria di prossima apertura in piazza Matteotti a Perugia, a scatenare le polemiche.

A riportare la notizia è il quotidiano La Nazione. Alcuni hanno definito l’annuncio sessista, altri l’hanno trovato di cattivo gusto. In molti l’hanno etichettato come un’offesa nei confronti delle donne. Ma Dario Leoncini, titolare dell’azienda si difende: “Abbiamo utilizzato questo annuncio per tutti i nostri locali e non ci sono mai stati problemi, né abbiamo ricevuto lamentele”.

Nessuna provocazione, dunque, né alcun intento sessista. “Anzi – spiega Leoncini a La Nazione – sono state proprio le ragazze che collaborano con noi a inventare questo termine, perché il nostro è un ambiente giovane e allegro. È una cosa spiritosa e nessuna di loro si è mai sentita in imbarazzo e, tanto più, offesa”. Tant’é che esiste un “nomignolo” anche per gli uomini: “Prosciuttieri, perché sono moschettieri del prosciutto”.