Ceretolo di Casalecchio, 19enne avvelena i genitori: il padre muore, la madre è grave

Ceretolo di Casalecchio: un ragazzo ha avvelenato entrambi i genitori, uccidendo il padre. Mentre la madre è stata portata in gravi condizioni in ospedale. E’ successo ieri sera, giovedì 15 aprile, a Ceretolo di Casalecchio (Bologna).

Il 19enne, che si è costituito ai carabinieri, è stato fermato al termine di un interrogatorio. Sono in corso indagini per stabilire movente e modalità. E’ stato trovato un bicchiere in cucina, con una sostanza che sarà analizzata dalla Scientifica dell’Arma.

La ricostruzione di Nicoletta Tempera sul Resto del Carlino. Ci sono ancora molte ombre sulla vicenda:

La famiglia viveva in via della Costituzione 19, nella zona residenziale della frazione di Casalecchio, in un appartamento al terzo piano di una palazzina affacciata sul verde. Per cause ancora tutte da chiarire, quella che sembrava una serata come tante altre si è trasformata nel peggiore degli incubi. Il ragazzo avrebbe infatti usato una sostanza che i carabinieri stanno analizzando, per uccidere i genitori. Il padre è appunto morto subito, mentre la madre no. Si è sentita male e, all’arrivo dei soccorsi, è stata caricata in ambulanza e trasportata d’urgenza in ospedale.