Cerignola (Foggia), 14enne aggredita in centro. La madre: “Picchiata per aver difeso l’amico gay” (foto d’archivio Ansa)

Picchiata per difendere l’amico gay. Una madre ha denunciato su Facebook che la figlia 14enne sarebbe stata aggredita in centro a Cerignola (siamo in provincia di Foggia) e sostiene che tutto sarebbe avvenuto “perché lei e una sua amica hanno difeso un loro coetaneo da altri ragazzini che lo hanno insultato chiamandolo grasso e gay”.

Cerignola (Foggia), 14enne aggredita in centro. Il racconto della madre

“Mia figlia – questo il racconto della trentottenne di Cerignola, la madre della 14enne che sarebbe stata picchiata ieri sera – stava camminando per la strada con tre amichetti di classe quando improvvisamente due ragazzini hanno insultato il suo amico. A quel punto mia figlia ha tentato di chiedere ai due di smetterla. Per tutta risposta è stata strattonata e poi presa a calci e schiaffi”.

Cerignola (Foggia), 14enne aggredita in centro. In corso i controlli sulle telecamere di sicurezza della zona

Sul posto è arrivata una pattuglia dei Carabinieri e un’ambulanza che però si è vista rifiutare la medicazione dalla stessa ragazzina. “Per il momento non abbiamo ricevuto alcuna denuncia formale – dicono gli investigatori -. Quando siamo intervenuti sul posto i ragazzini erano piuttosto agitati”. I Carabinieri hanno comunque deciso di vagliare le telecamere di sicurezza della zona per accertare l’esatta dinamica dell’accaduto.