Una donna di 41 anni, Nunzia Compierchio, è stata uccisa in casa a Cerignola (Foggia), in via Fabiano.

La donna è stata raggiunta da alcuni colpi di arma da fuoco. La polizia ha fermato il marito, 44 anni.

Secondo quanto riferisce l’Ansa, nel primo pomeriggio di oggi, 5 luglio, l’uomo si sarebbe presentato a casa della donna, da cui è separato, e “le avrebbe sparato“, scrive l’agenzia.

Quindi l’uomo si sarebbe rifugiato a casa del padre, dove sarebbe stato trovato in possesso di una pistola modificata.

L’uomo si trova in commissariato per essere interrogato. (Fonte: Ansa)