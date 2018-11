COMO – Un ragazzo di 17 anni ferito gravemente a coltellate, un altro ricoverato in ospedale con un mese di prognosi, e due minorenni arrestati con l’accusa di tentato omicidio. E’ questo il bilancio di una furiosa rissa scoppiata sabato notte, all’esterno della discoteca Jet Club di Cermenate, (Como) al confine con la provincia di Monza. E proprio nella provincia di Monza e Brianza vivono tutti i ragazzi coinvolti.

La rissa, come sempre più spesso accade, è scoppiata per motivi banali. Tutto è partito da una spinta, non si sa nemmeno se volontaria o meno, che i ragazzi si sono dati mentre stavano ballando in discoteca. All’inizio sono volate parole grosse, poi gli animi si sono sempre più accesi finché la situazione non è stata più gestibile, tanto che i buttafuori del locale si sono visti costretti a fare uscire all’esterno il gruppo di ragazzi.

Ma una volta giunti nel parcheggio della discoteca, la situazione è ulteriormente degenerata, dagli insulti si è passati alle mani fino a quando è comparso un coltellino. A farne maggiormente le spese è stato un ragazzo di 17 anni, residente ad Albiate (Monza Brianza), che è stato ricoverato all’ospedale di Como con varie ferite da arma da taglio al torace e all’addome. All’inizio è stato soccorso in codice giallo, poi le sue condizioni sono apparse più serie, tanto che i sanitari dell’ospedale Sant’Anna di Como hanno deciso di non sciogliere la prognosi, anche per valutare eventuali lesioni interne.

Un altro ragazzo di vent’anni, di origine ucraina e residente a Macherio (Monza Brianza) è stato anche lui ferito a coltellate ed ha riportato lesioni giudicate guaribili in un mese. I carabinieri di Cermenate, arrivati subito dopo, hanno fermato direttamente sul posto due minorenni di 15 e 17 anni residenti a Seveso e hanno sequestrato l’arma, un coltellino. Accusati entrambi di tentato omicidio, sono stati trasferiti al carcere Beccaria di Milano.