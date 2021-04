Certificazione verde (o carta verde) come funziona e come averlo: certificato spostamenti regioni valido per 6 mesi, carcere se lo hai falso

Certificazione verde (o pass verde), certificato per spostamenti tra regioni valido per 6 mesi: carcere per chi lo falsifica (Foto d’archivio Ansa)

La certificazione verde (o carta verde o pass verde) è il certificato che consentirà gli spostamenti tra regioni di colore diverso. Sarà valido dal 26 aprile per 6 mesi. O 2 giorni per chi non è vaccinato o guarito ma ha fatto il tampone. Attenzione, chi lo falsifica rischia il carcere.

Avrà una durata di sei mesi per i vaccinati e i guariti e di 48 ore per chi si sottoporrà a test antigenico o molecolare con esito negativo. Il funzionamento della principale novità presente nella bozza del nuovo decreto è regolamentato dall’articolo 10 del provvedimento.

Certificazione verde: come funziona la carta verde e come averla

La certificazione verde viene rilasciata già alla somministrazione della prima dose di vaccino. Sarà in formato cartaceo o digitale e sarà compilato dalla struttura presso la quale è stato effettuato il vaccino. Nel documento, che confluirà poi nel fascicolo sanitario elettronico dell’interessato, oltre ai dati anagrafici sarà riportato anche il numero di dosi somministrate rispetto al numero di dosi previste.

Per le persone guarite, il certificato sarà rilasciato dalla struttura presso la quale è avvenuto il ricovero del paziente. O, per i non ricoverati, dai medici di medicina generale e dai pediatri di libera scelta. Il pass, però, cessa di avere validità qualora l’interessato risulti successivamente di nuovo positivo al Covid.

Carta verde: cosa succede prima che il decreto entri in vigore?

Le certificazioni di guarigione rilasciate prima dell’entrata in vigore del decreto avranno una validità di sei mesi dalla data indicata sulla certificazione. Chi ha completato il ciclo di vaccinazione prima dell’entrata in vigore del nuovo provvedimento e non ha ricevuto alcuna certificazione, può farne espressa richiesta alla struttura sanitaria o alla Regione o la Provincia.

Chi si sottoporrà a test antigenico rapido o molecolare con esito negativo avrà una certificazione verde della durata di 48 ore che sarà rilasciato dalla struttura stessa che ha effettuato il tampone. Strutture sanitarie pubbliche, private e accreditate, farmacie, medici di medicina generale o pediatri.

Certificazione verde: cosa succede quando arriva la green card europea?

Il pass resterà in vigore fino all’attivazione della piattaforma europea, nella quale saranno convogliati anche i certificati nazionali. A quel punto entrerà in vigore il cosiddetto DGC-Digital Green Certificate, interoperabile a livello europeo.

Certificazione verde falsa, cosa si rischia?

Per chi falsifica il certificato c’è il rischio carcere. Il comma 2 dell’articolo 13 prevede infatti che per tutti i reati di falso che hanno ad oggetto la certificazione verde Covid-19, le pene previste dagli articoli 476, 477, 479, 480, 481, 482, 489 del codice penale, anche se relativi ai documenti informatici di cui all’articolo 491 bis, sono aumentate di un terzo