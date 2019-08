CERVIA (RAVENNA) – Stava pedalando con la sua bicicletta, una vecchia Graziella, per tornare a casa dopo una serata trascorsa a una festa a Cervia, nella riviera romagnola piena di turisti. Un’auto l’ha centrato e chi la guidava, una giovane poi rintracciata dai Carabinieri e risultata positiva all’alcol test, è scappata senza soccorrerlo, lasciandolo agonizzante a bordo strada.

Per questo è stata arrestata dai Carabinieri di Ravenna, con le accuse di omicidio stradale, omissione di soccorso e fuga da un incidente con vittime. Secondo quanto i militari sono riusciti a ricostruire, il giovane, Stefano Baldisserra, di 25 anni, molto conosciuto nella cittadina romagnola, anche per le sue attività sportive, stava pedalando in via Malva sud a pochi metri da casa sua, quando l’auto, una Fiat 500 rossa, guidata da una ragazza di 28 anni, anche lei residente nella zona, lo ha colpito in pieno.

La giovane non solo non si è fermata a soccorrerlo, ma sarebbe anche scesa dall’auto per liberare la bici che si era incastrata sotto alla macchina, per poi ripartire. All’alba un passante ha notato la bici e il corpo del ragazzo ormai esanime. Ha dato l’allarme, ma quando i soccorritori sono arrivati non hanno potuto far altro che costatare che era morto. Non si sa se sia morto sul colpo per l’impatto, o se abbia avuto alcune ore di agonia durante le quali sarebbe potuto essere salvato da un soccorso tempestivo.

In poche ore i Carabinieri, di Cervia, coordinati dal pm Antonio Vincenzo Bartolozzi, sono riusciti a risalire all’auto che lo ha investito a partire da alcuni pezzi di carrozzeria ritrovati sul luogo dell’incidente e hanno sentito la ragazza alla quale l’auto è intestata, appurando, poi, che proprio lei era alla guida quando è avvenuto l’incidente. E’ risultata positiva anche ai primi test per appurare se avesse assunto alcol e cannabinoidi.

Fonte: Ansa