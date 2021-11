Cervignano (Udine), scontro tra tre auto. Due bambini feriti. Grave una donna

Due bambini sono rimasti feriti a seguito di uno scontro tra tre auto avvenuto nel pomeriggio di oggi, mercoledì 17 novembre, in via Grado a Cervignano (Udine).

L’incidente si è verificato intorno alle 17 sulla strada che conduce a Terzo di Aquileia.

La prima ricostruzione

Per cause ancora in corso di accertamento da parte della polizia locale intervenuta sul posto per i rilievi, due auto si sono scontrate. Una terza è finita in un fossato per evitarle.

La donna che era alla guida, raccontano i giornali locali, “è stata soccorsa da un automobilista che è riuscito a estrarla dal mezzo.

Subito sono scattati i soccorsi: sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, il 118, i carabinieri di Palmanova e la Croce verde di Cervignano”.

I feriti

Due le conducenti rimaste ferite. Una è in condizioni critiche. La strada è stata chiusa al traffico durante le operazioni di soccorso e di rimozione dei mezzi.