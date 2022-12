Escrementi umani e urina nelle acquasantiere della chiesa di Sant’Adiutore a Cervinara, in provincia di Avellino. A denunciare la profanazione ai fedeli è stato lo stesso Don Renato Trapani durante la messa delle 7.30 di domenica scorsa.

Per il parroco, che si è detto profondamente amareggiato e offeso, non è stata solo una bravata, ma un gesto barbaro e uno sfregio consapevole che potrebbe celare un attacco alla chiesa.

“Questa è una aggressione, non una bravata – ha detto in chiesa – Un’azione violenta contro quella che è la casa di tutta la comunità”.

Nonostante tutto però il parroco assicura che continuerà a tenere le porte della chiesa sempre aperte così come avviene in tutte le chiese del comune avellinese, dalla mattina alla sera, anche quando non ci sono funzioni religiose. Una scelta pensata per dare modo ai fedeli di trovare raccoglimento ad ogni ora e in totale tranquillità.

“Anche chi non crede dovrebbe rispettare un luogo che per tanta gente è sacro ed intoccabile – ha concluso Don Renato – Solo dei barbari hanno potuto mettere a segno una attacco di una viltà inaudita”.

