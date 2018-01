AOSTA – Soccorso nella notte per un infarto a Cervinia, in provincia di Aosta, con l’ausilio di uno spartineve che ha aperto la strada ingombra di neve e ha consentito il transito dell’ambulanza. E’ accaduto a un turista russo di 64 anni, in vacanza nella località valdostana isolata da ieri pomeriggio, lunedì 8 gennaio, per il pericolo valanghe.

L’uomo si trova ora nell’Unità di terapia coronarica dell’ospedale Parini di Aosta. Il paziente, dopo essere stato visitato dal medico del paese, è stato trasportato nel capoluogo regionale con un mezzo dei Volontari del soccorso di Cervinia, scortato anche dalla guide del soccorso alpino valdostano.