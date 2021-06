Cesano (Roma): 19enne tedesca rinchiusa 2 anni in casa e abusata, arrestati il fidanzato e un amico (Foto d’archivio Ansa)

Cesano, provincia di Roma: una tedesca di 19 anni è stata rinchiusa in casa per 2 anni. Non solo, i suoi aguzzini hanno anche abusato ripetutamente di lei. E chi erano gli aguzzini? Il suo fidanzato pachistano e un amico di lui.

Costretta a vivere reclusa in un appartamento a Cesano assieme al compagno e a un connazionale, e nel tempo a subire violenze e abusi sessuali. E’ quanto accaduto a una ragazza tedesca di 19 anni, arrivata in Italia due anni fa assieme al suo compagno, un cittadino pachistano di 29 anni.

La ragazza è scappata e ha denunciato il fidanzato e un amico di lui

Il 27 maggio, approfittando di un momento di distrazione da parte dei suoi aguzzini, è riuscita a scappare di casa e a chiedere aiuto a un passante che l’ha accompagnata alla Stazione dei Carabinieri Cesano, in provincia di Roma. I due uomini sono stati arrestati e portati nel carcere di Rieti.