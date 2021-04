Cesara Buonamici rapinata in auto a Firenze col marito. Fermati in strada: “Dateci i Rolex” (Foto Ansa)

Bruttissimo spavento per Cesara Buonamici e suo marito Joshua Kalman, rapinati in zona Pozzolatico a Firenze. E’ successo sabato sera, 24 aprile, poco prima delle 20. La coppia si trovava in auto quando è stata fermata in strada da un paio di persone col volto coperto.

“Dateci i Rolex”, gli hanno intimato i rapinatori. La giornalista del Tg5 e suo marito hanno obbedito, temendo conseguenze peggiori.

Quando i ladri si sono dileguati la coppia ha denunciato il furto. Sul fatto indaga la Squadra Mobile di Firenze che ha già acquisito le immagini delle telecamere stradali per cercare di identificare i malviventi.

Cesara Buonamici e la Banda del Rolex

Cesara Buonamici, 64 anni, e suo marito Joshua potrebbero essere stati vittima della Banda del Rolex che da alcune settimane sta seminando il panico per le strade di Firenze.

La coppia di rapinatori agisce in diverse zone della città a caccia di orologi di lusso. Il giorno prima della rapina alla giornalista una donna è stata derubata del proprio Rolex, da oltre 10 mila euro, nella centralissima Via Scialoja, in zona piazza Beccaria.

Cesara Buonamici è nata a Firenze, dove tuttora risiede.

Cesara Buonamici e il marito Joshua Kalman

Da più di 20 anni Cesara Buonamici è sposata con Joshua Kalman, medico israeliano. Non hanno figli.

Cesara Buonamici, volto storico del Tg5, è la figlia del nobile fiorentino Cesare Buonamici. È entrata nella redazione di Canale 5 fin dalla nascita della testata, con Enrico Mentana direttore.

Dal 2018, Cesara Buonamici è vice direttrice del Tg5.