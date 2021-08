Cesena, ex compagno prova a strangolarla con un cappio, salvata da rottweiler (Ansa)

Cesena, ex compagno le stringe cappio intorno al collo, rottweiler la salva. Ha tentato di strangolare la ex con un cappio, l’ha violentata e poi ha continuato a mandarle messaggi con minacce di morte.

Cesena, ex compagno le stringe cappio intorno al collo, rottweiler la salva

È stata una mattinata di terrore quella vissuta da una donna che vive nei dintorni di Cesena (Forlì). Dopo l’aggressione, la donna ha trovato il coraggio per denunciare in Questura il suo aguzzino.

Al termine delle indagini, gli agenti hanno rintracciato l’uomo e lo hanno arrestato per tentato omicidio e atti persecutori.

I fatti risalgono al 12 agosto. L’uomo, un 66enne residente di Busto Arsizio (Varese), irrompe in casa dell’ex compagna e le stringe il collo con un cappio, provando a strangolarla.

La vittima riesce in un primo momento a liberarsi grazie al suo cane, un rottweiler, che attacca l’uomo. Fugge dall’abitazione provando a chiedere aiuto ma il 66enne la raggiunge e la trascina in casa.

Dove abusa di lei. L’uomo se ne va e continua a mandare alla donna ripetuti messaggi con minacce di morte e di violenza.

Dopo essere andata in ospedale per farsi curare le ferite riportate, la vittima scioccata e terrorizzata decide di andare in Questura e di raccontare quanto accaduto ai ai poliziotti della Squadra Mobile.

Il 66enne arrestato a casa sua, a Busto Arsizio

Consegna loro il cappio e sul suo corpo mostra i segni del tentativo di strangolamento. Avviate le procedure previste dal Codice rosso, le indagini coordinate dalla Procura consentono di ricostruire i particolari delle violenze.

E di documentare anche altri precedenti episodi di stalking nei suoi confronti. Il giudice per le indagini preliminari, su richiesta della Procura, emette un’ordinanza di custodia cautelare in carcere a carico dell’indagato.

L’uomo è stato rintracciato e arrestato il 17 agosto a Busto Arsizio da due poliziotti della Squadra Mobile della Questura di Forlì in collaborazione con i colleghi di Varese.