Rifiuta il vaccino, prende il Covid e contagia 6 anziani con cui lavora a Cesena. Un focolaio di coronavirus si è sviluppato infatti in una casa di riposo a Cesena e ha coinvolto sei anziani e una operatrice socio assistenziale. Quest’ultima aveva scelto di non sottoporsi alla vaccinazione e, in base alle indagini epidemiologiche dell’Ausl Romagna, sarebbe stata lei a portare il virus dentro la struttura. Gli ospiti positivi si erano già sottoposti alla seconda dose di Pfizer e al momento risultato essere tutti asintomatici.

A Cesena l’operatrice che dice no al vaccino

In base a quanto emerso, la dipendente di Cesena contraria al vaccinazione aveva manifestato nella scorsa settimana i sintomi del Covid-1. Così venerdì si è sottoposta al tampone risultato poi positivo. Da lì sono emerse le positività anche di sei dei 77 ospiti della struttura, i quali si trovano ora in isolamento nella propria stanza. La stessa casa di riposo si è isolata e sono state sospese le visite dei parenti nella stanza degli abbracci.

Non solo lei rifiuta il vaccino

L’operatrice non è l’unica del personale ad avere rifiutato il vaccino anti-Covid per scelta personale. Come lei hanno fatto altri quattro colleghi. Sono 60 in tutto i sanitari che vi operano. La presidente della cooperativa che gestisce la casa di riposo di Cesena ha detto al Resto del Carlino di essere dispiaciuta per quanto successo. Poi ha aggiunto: “Crediamo che per operatori che lavorano a contatto con persone tanto fragili, vaccinarsi sia un dovere morale oltreché un impegno professionale”. Ma ha anche detto di avere le mani legate non essendovi una legge che li obblighi a vaccinarsi.

A febbraio i sei anziani contagiati avevano ricevuto la seconda dose. Dunque sarebbero venuti a contatto con il Covid dopo il tempo previsto per il raggiungimento della completa immunizzazione. Ora la speranza dello staff è che gli anziani restino asintomatici.