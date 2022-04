Cesenatico, 60enne violentata in spiaggia: preso l’indagato. I carabinieri della compagnia di Cesenatico hanno fermato un uomo ritenuto responsabile dell’aggressione e della violenza sessuale commessa l’11 febbraio su una donna di 60 anni.

La vittima era stata avvicinata mentre passeggiava nei pressi della foce del Rubicone, a Gatteo Mare. Quindi picchiata e stuprata in spiaggia. I militari, coordinati dal pm Lucia Spirito, hanno identificato l’indagato.

Di nazionalità marocchina, lo hanno rintracciato il 26 marzo in un comune della provincia di Verona. Il fermo è stato convalidato e l’uomo si trova ora in carcere.

L’uomo è accusato di violenza sessuale e lesioni personali aggravate. Secondo la ricostruzione dei fatti aveva scambiato alcune battute con la vittima. Poi ha cominciato a strattonarla fino a trascinarla in spiaggia. Quindi le botte e la violenza sessuale, prima di fuggire.

Appostamento di 12 ore per acciuffarlo

L’identificazione è arrivata dopo sette giorni dai fatti denunciati dalla donna. Per acciuffarlo, tuttavia, è servito più tempo. Fino a un risolutivo appostamento di circa 12 ore. L’uomo era privo di documenti e fino ad allora il suo nome non era mai finito nelle banche dati in uso alle forze di polizia.

Il pm veronese Alberto Sergi ha chiesto e ottenuto dal Gip Carola Musio l’emissione di un’ordinanza di custodia in carcere, all’esito di udienza. Dopo il fermo è stata fatta una perquisizione in un casolare di campagna dove viveva l’indagato.

Qui gli inquirenti hanno raccolto prove importanti come alcuni indumenti corrispondenti a quelli indossati il giorno della violenza. Li aveva indicati e descritti la vittima, e peraltro sono stati ripresi anche dalle telecamere di videosorveglianza installate lungo la via che l’uomo ha percorso per scappare.