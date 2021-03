Cesenatico, picnic negazionista con 50 persone (denunciate): sindaco Matteo Gozzoli costretto a chiudere il Parco di Levante.

Le forze dell’ordine erano al corrente di questo assembramento negazionista perché avevano seguito l’organizzazione dell’evento su Facebook e Instagram.

Ma chi sono i negazionisti? Quelli che negano l’esistenza del Covid. Per loro il Covid non esiste. E’ tutto finto. E’ tutto un complotto.

Quindi loro non sono intenzionati a seguire le normative anti Covid, girano senza la mascherina e si assembrano.

Il sindaco di Cesenatico Matteo Gozzoli ha ricostruito la vicenda su Facebook:

“Non avrei mai voluto farlo, non credevo ce ne fosse bisogno, ma qualche ora fa i Carabinieri, insieme alla Polizia Locale, sono dovuti intervenire nel nostro Parco di Levante a un ritrovo di circa 50 persone che non rispettavano il distanziamento e non indossavano alcun dispositivo di protezione.

Era da giorni che in varie chat giravano messaggi per questo “pic-nic”, incuranti di ogni norma, del dramma che stiamo vivendo e del dolore delle persone che hanno perso i loro cari o hanno vissuto momenti difficili in ospedale.

Mi rendo conto che la situazione sia difficile anche psicologicamente ma tutti dobbiamo fare la nostra parte e rispettare le regole perché, mentre la campagna vaccinale sembra aver ingranato, manca poco alla fine di questo tunnel.

Le scuole sono chiuse, tante imprese stanno soffrendo e non c’è giorno in cui io non ci pensi: rimaniamo uniti, è l’unica cosa che possiamo fare.

Per evitare problemi di ogni sorta il Parco di Levante è stato chiuso e riaprirà domani mattina regolarmente.

Resta inteso che se dovessero ripetersi manifestazioni analoghe saremmo costretti a tenere chiuso il parco. Intanto ringrazio i Carabinieri e la Polizia Locale per essere intervenuti prontamente oggi”.