Da otto giorni non si avevano più notizie di Chaimaa, giovane marocchina di 15 anni scomparsa a Orzinuovi (Brescia). La mattina del 4 aprile, la ragazzina era uscita di casa per andare a scuola, ma lì non è mai arrivata. Qualche ora fa la bella notizia: è stata ritrovata e sta bene.

Chaimaa frequenta l’Istituto Cossali di Orzinuovi, neppure i compagni di classe sapevano che fine avesse fatto. La 15enne aveva volontariamente deciso di far perdere le sue tracce a seguito di una lite in famiglia sui brutti voti conseguiti a scuola e al termine della quale i genitori le avevano confiscato lo smartphone.

Chaimaa rintracciata a Bologna

Dopo 8 giorni di ricerche i carabinieri l’hanno rintracciata a Bologna, dove ad alcune amiche aveva confidato sarebbe andata in caso di fuga.

Le sue condizioni di salute sono apparse buone, ma ora i militari dovranno capire dove e come abbia trascorso l’ultima settimana lontana dalla famiglia.

Chaimaa scomparsa, il messaggio su Instagram

A quanto pare la 15enne aveva visualizzato un messaggio privato su Instagram, senza però dare risposta, neppure agli altri messaggi lasciati dagli amici sui social.

L’ultima volta era stata avvistata alla fermata degli autobus. Come ipotizzato si era recata a Bologna, in visita da alcuni amici.

Chaimaa, la descrizione di Chi l’ha visto?

Il 4 aprile Chaimaa è uscita di casa senza soldi né documenti. Nella scheda di Chi l’ha visto? si legge che è alta circa 1 metro e 60, ha occhi e capelli neri. Il giorno della scomparsa indossava un giubbino nero e una tuta di colore nero con strisce bianche, di marca Lacoste.

