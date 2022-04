Charles Leclerc, nella sera di lunedì, a Pasquetta, è stato scippato del suo prezioso orologio. Al polso, il pilota della Ferrari aveva un pezzo unico. Secondo quanto emerge dall’inventario delle indagini, leclerc aveva al polso un Richard Mille Rm 67-02, cronografo di lusso cui è impraticabile dare un valore reale.

Leclerc scippato di un orologio che ha un valore che si aggira sui due milioni di euro

Un prototipo dell’orologio rubato a Leclerc era stato venduto all’asta nel 2021 per circa 2 milioni di franchi svizzeri, quasi due milioni di euro ai valori odierni.

Il pilota Ferrari scippato a Viareggio

Il furto è avvenuto su via Salvatori nel quartiere della Darsena a Viareggio, provincia di Lucca. Il pilota francese era in compagnia del suo personal trainer. E’ stato avvicinato da un uomo con la scusa di scattare delle foto. All’improvviso, l’uomo che aveva chiesto la foto gli ha strappato l’orologio e si è dato alla fuga. Al pilota e la personal trainer non è rimasto altro che sporgere denuncia allertando i Carabinieri che sono intervenuti sul posto per avviare i primi accertamenti.

Si tratta, s