Il pilota di Formula Uno in forza alla Ferrari Charles Leclerc è stato vittima di furto su via Salvatori nel quartiere della Darsena a Viareggio in provincia di Lucca. Al pilota gli è stato strappato dal polso un orologio Rolex del valore di svariate migliaia di euro.

Charles Leclerc rapinato a Viareggio mentre era col personal trainer

Il pilota francese era in compagnia del suo personal trainer. E’ stato avvicinato da un uomo con la scusa di scattare delle foto. All’improvviso gli è stato strappato l’orologio. E l’uomo che aveva usato la foto come scusa si è dato improvvisamente alla fuga.

Ai due non è rimasto altro che allertare i Carabinieri che sono intervenuti sul posto per iniziare i primi accertamenti e raccogliere la denuncia. La compagnia viareggina sta ora conducendo le indagini mantenendo il massimo riserbo sulla vicenda.

Il furto del Rolex in una strada buia

Il personal trainer del pilota Andrea Ferrari è viareggino doc. Su instagram ha postato la foto del luogo in cui è avvenuto il furto, una via completamente al buio.

L’episodio si sarebbe verificato nella serata di ieri, lunedì 18 aprile, giorno di Pasquetta. Ferrari denuncia sulle sue pagine social che “sono mesi che via Salvatori è completamente al buio. E sono mesi che segnaliamo questo fatto. Bene, ieri sera in questa strada ci hanno rapinato. Pensate di sistemare i lampioni prima o poi? Chiedo per un amico”.