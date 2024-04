Che tempo farà nei prossimi giorni? In settimana tornano piogge e forti temporali

Che tempo farà nei prossimi giorni? Quella appena iniziata sarà una settimana caratterizzata dai classici alti e bassi tipici della primavera. Dopo qualche giorno quasi totalmente dominato dall’alta pressione, da martedì è atteso l’arrivo di una perturbazione che riporterà delle precipitazioni su parte d’Italia, soprattutto temporalesche, accompagnate da colpi di vento e localmente da grandinate. Attualmente il nostro Paese si trova ancora sotto l’influenza di un promontorio anticiclonico di origine africana (Narciso), il quale sta garantendo condizioni meteo decisamente stabili, caratterizzate da cieli sereni e da temperature inusuali per il periodo, con picchi termici quasi di stampo estivo.

Attenzione quindi a quello che accadrà tra martedì 9 e mercoledì 10 aprile, giorni in cui è confermato l’arrivo di una perturbazione temporalesca che interromperà, almeno temporaneamente, questa fase climatica anticipatamente estiva, determinando anche un peggioramento del tempo. Martedì 9 aprile inizierà a cambiare qualcosa a partire dalle estreme regioni di Nordovest dove, già dalla tarda mattinata, inizieranno a comparire nubi sempre più minacciose, seguite dai primi rovesci temporaleschi. Tra la serata e la successiva notte, l’attività temporalesca, a tratti anche intensa, si estenderà via via a gran parte del Nord, alla Sardegna, per spingersi poi pure verso parte del Centro, preannunciando un mercoledì 10 aprile che risulterà decisamente capriccioso per il Nord e per le zone interne centrali.

Andrà prestata particolare attenzione ai temporali soprattutto sulla Valle Padana in quanto potranno risultare di forte intensità, accompagnati da intense raffiche di vento e da locali grandinate (anche di grosse dimensioni). Di contro, le regioni meridionali manterranno un quadro meteorologico relativamente tranquillo, eccezion fatta per qualche isolato piovasco sul versante tirrenico. Si assisterà inoltre ad un deciso e generale calo delle temperature, più evidente nelle aree colpite da piogge e temporali. Le sorprese legate al meteo, però, non finiscono qui. Dopo questa improvvisa fase temporalesca, da giovedì 11 e almeno fino al prossimo weekend, è previsto un ritorno dell’alta pressione, decisa a riportare il sole e temperature calde su tutto il Paese.