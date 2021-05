Francesco Totti va in Israele per un evento legato alla finale di Champions League e chef Rubio lo attacca sui social chiamandolo “camerata”. Francesco Totti infatti seguirà la finale di Champions League fra Manchester City e Chelsea in Israele a Tel Aviv per via di un’iniziativa legata ad Heineken, lo sponsor principale della grande competizione europea per club.

Chef Rubio contro Francesco Totti

L’arrivo in Israele di Totti ha scatenato diverse polemiche sui social visto che accade nel pieno del conflitto tra Israele e il movimento nazionalista palestinese Hamas. Chef Rubio quindi ha attaccato Francesco Totti sul suo profilo Twitter arrivando a definirlo “camerata”. Questo il post integrale di chef Rubio: “Comunque la @OfficialASRoma è più vecchia dello stato illegale, teocratico, d’occupazione e apartheid israeliano fondato dai sionisti, gruppo di sadici fascisti, razzisti e colonialisti. Una carriera da Capitano per poi finire camerata“.

Perché Totti è in Israele

L’iniziativa fa parte del progetto “Totti’s Friends” e l’ex capitano della Roma seguirà la finalissima insieme ai vincitori di un concorso. Infatti tra gli iscritti al concorso indetto dal noto marchio di birra, verranno estratti quattro partecipanti che potranno seguire la partita insieme a Totti. Questo il messaggio lasciato dall’ex numero dieci giallorosso su sito Calcio Israeliano: “Ciao Israele fans. Sono molto felice di venire in Israele per partecipare alla fantastica esperienza della finale di Champions League con quattro di voi. Sarete la mia Totti team, un uomo, una squadra. See you soon”.