CHERASCO (CUNEO) – Aveva appena compiuto 18 anni Andrea Borgogno. Ma domenica pomeriggio, intorno alle 19:30, è morto in un incidente con la sua moto da cross a Cherasco, in provincia di Cuneo.

Andrea stava percorrendo via Stura, la fondovalle per Bra, dove viveva, quando si è scontrato con un’Audi A3 che arrivava in direzione opposta. Dopo lo schianto la moto è finita in una scarpata, spezzandosi in due, mentre l’auto è finita contro un albero. Nel tratto, un rettilineo, nessun testimone.

Subito le condizioni di Andrea sono apparse critiche. Il ragazzo è stato trasportato in elicottero al Cto di Torino, ma è morto poco dopo. Anche le persone che erano a bordo dell’auto sono rimaste ferite, ma in maniera non grave. Ancora da chiarire la dinamica dell’incidente. Sia la moto sia l’auto sono stati posti sotto sequestro a disposizione della magistratura.

Andrea Borgogno frequentava il quarto anno di ragioneria all’Istituto Guala. Sui social il ricordo del giovane scomparso, figlio del farmacista di Cherasco: “Il Signore nei suoi imperscrutabili disegni aveva bisogno di un angelo e ne ha scelto uno tra i più belli. Farmacia San Gregorio si stringe ai colleghi dottori Borgogno, ed al loro immenso dolore per la perdita del caro figlio Andrea”, il messaggio sulla pagina Facebook della farmacia. (Fonti: Ansa, Facebook, La Stampa, Fanpage)