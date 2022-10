Chi è Pablo Marì, accoltellato al Carrefour di Assago. E’ stato operato ai muscoli della schiena all’ospedale Niguarda, dove è ricoverato da ieri sera, il difensore del Monza Pablo Marì, accoltellato al supermercato Carrefour di un centro commerciale di Assago, nell’hinterland di Milano.

Chi è Pablo Marì, accoltellato al Carrefour di Assago

Pablo Marí Villar, nato a Valencia il 31 agosto 1993, è un calciatore spagnolo, difensore del Monza, in prestito dall’Arsenal.

Marì resterà in osservazione per due o tre giorni prima delle dimissioni. Per il ritorno in campo ci vorranno almeno due mesi. “Siamo tutti qui vicino a te e alla tua famiglia, ti vogliamo bene, continua a lottare come sai fare, sei un guerriero e guarirai presto!”, è il messaggio del Monza al giocatore.

Il Monza, la sua squadra, ancora sotto choc

“La squadra è sotto choc, abbiamo chiesto alla Lega il rinvio della partita con il Bologna di lunedì”.

Così l’amministratore delegato del Monza, Adriano Galliani, lasciando l’ospedale Niguarda dove questa mattina è stato operato alla schiena Pablò Marì, tra le persone accoltellate ieri sera in un supermercato di Assago.

“Abbiamo uno spogliatoio coeso, unito, dove tutti sono amici – aggiunge – ieri sera piangevano tutti. Pessina ha pianto per mezzora…”.

