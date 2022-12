Chi ha bucato le ruote di tutte le ambulanze della Croce Verde di Torino? Quando questa mattina, ancor prima dell’alba, il volontario della Croce Verde di Torino si apprestava a prendere servizio si è accorto che alla sua ambulanza erano state bucate le ruote.

Quando si è messo in cerca di un mezzo alternativo l’assurda scoperta: tutte le ambulanze parcheggiate davanti alla sede del gruppo in corso Bolzano avevano i pneumatici a terra. Non c’è dubbio, un assurdo quanto spregevole atto vandalico.

Facile capire le conseguenze nefaste, l’impossibilità di magari salvare una vita per l’incomprensibile modo di trascorrere la notte di qualcuno di cui al momento è impossibile descrivere la personalità contorta. Dalle immagini delle telecamere di videosorveglianza si spera di ricavare qualche indizio.

“Un gesto che non sappiamo spiegarci. Non abbiamo mai ricevuto minacce dirette. Che si tratti di qualcuno che per qualche motivo prova del rancore nei nostri confronti? Un gesto contro il sistema sanitario? Impossibile trovare una spiegazione a un’azione così vergognosa. Che oltre all’ingente danno economico avrebbe potuto bloccare il servizio del 118 e dei trasferimenti per gli ospedali cittadini”, ha dichiarato a Fanpage.it Salvatore Bucca, direttore dei servizi della Croce Verde.