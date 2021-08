Chi è che organizza i rave party in Italia? Ci pensano i francesi visto che in Francia non riescono più ad organizzarli visti i tanti controlli. E allora i francesi puntano all’Italia per diversi motivi: meno controlli, meno possibilità di essere puniti perché gli organizzatori sembrano dei fantasmi. Si sceglie un luogo, poi un mese prima della festa si comincia a far circolare la voce su Telegram in gruppi chiusi. Poi si fa la festa e si scappa. E non è detto che gli organizzatori siano presenti all’evento, quindi come si fa a trovarli?

Rave party francesi, non solo Valentano

Prima del rave party di Valentano gli organizzatori francesi ci avevano provato diverse volte, alcune andate bene per loro, come quello vicino Pisa. Altre volte andati male, come quello vicino Brescia, un flop con pochissime persone. Poi ci altre volte, poche a dire il vero, in cui gli organizzatori il rave party non riescono proprio a farlo. Come successe tempo fa vicino Alessandria con le forze dell’ordine che bloccarono un camion pieno di amplificatori e un palco da montare.

L’inchiesta sul rave party di Valentano

Ora la procura di Viterbo ha aperto un fascicolo per “morte in conseguenza di altro reato” per il decesso di un 24enne inglese nelle acque del lago. Ma potrebbe presto far scattare un’altra indagine per individuare gli organizzatori dell’evento. Ma non sarà facile. Lo Space Travel, così si chiama il teknival alla sua seconda edizione, è infatti uno spazio aperto a tutti quelli che vogliono partecipare portando le loro performance e la propria musica. Tra questi identificare gli organizzatori non sarà facile, anche se sarebbe certa la presenza di alcuni gruppi stranieri nel nucleo che ha dato vita alla festa illegale.