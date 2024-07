Chiama l’ascensore ma la cabina non arriva, ragazza precipita nel vuoto e muore sul colpo

Una ragazza di 25 anni è morta a Fasano, in provincia di Brindisi, dopo essere caduta all’interno di un vano ascensore in una palazzina in via Piave. La vittima, che si trovava al quarto piano, ha chiamato l’ascensore ma dopo aver aperto la porta è caduta nel vuoto, in quanto secondo una prima ricostruzione, la cabina non era risalita. Sul posto ci sono i vigili del fuoco per recuperare il corpo della giovane.

La morte della ragazza nell’ascensore

La vittima si chiama Clelia Ditano. Sul posto ci sono anche i carabinieri della compagnia di Fasano che stanno facendo i rilievi per ricostruire la dinamica esatta dell’accaduto. La palazzina dove si è verificato l’incidente è di proprietà di Arca (agenzia regionale per la casa e l’abitare) Nord Salento.