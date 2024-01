Chiara Ferragni, la petizione di Fdl contro di lei un flop: neanche 1000 firme

Blitz dice

I cinque uomini più ricchi al mondo, quindi, in ordine sparso ma non troppo, Elon Musk, Bernard Arnault, Jeff Bezos, Larry Ellison e Warren Buffett dal 2020 hanno più che raddoppiato le loro ricchezze per un totale stimato che passa da 405 a 869 milioni di dollari. Cent più, cent meno. Oxfam, la confederazione internazionale […]