BRESCIA – Chiara Gandolfi non ce l’ha fatta. L’esperta di comunicazione e mamma è morta dopo una battaglia contro il cancro durata sei anni.

Chiara non aveva mai nascosto la sua malattia e per raccontarla aveva creato un blog: lisadea.wordpress.com.

“La felicità è dentro di te, sempre e comunque” è il titolo che aveva scelto per l’ultimo post. Anche ai social affidava messaggi di speranza, raccontando la sua lotta, “perché ho capito – aveva spiegato un anno fa al Giornale di Brescia – che parlarne in modo schietto mi aiuta anche ad affrontare me stessa e gli altri. È come con la parrucca: ognuna è libera di fare ciò che sente, io ho deciso di non metterla perché non voglio nascondere nulla”.

Chiara lascia il marito Paolo, la piccola figlia e tutta la sua famiglia di origine. I funerali si terranno mercoledì 23 gennaio alle 15:30 nella chiesa di Santa Maria Nascente al quartiere di Fiumicello, a Brescia.