Chieri, auto investe cinghiale: arriva un’altra vettura e si porta via l’animale senza prestare soccorso

Chieri, un’auto ha investito un cinghiale in via Padana Inferiore (ex statale). Come spiega La Stampa, l’urto è stato micidiale, la vettura è stata fortemente danneggiata e l’animale è morto sul colpo. Poco dopo l’incidente, sul posto è accorsa un’altra vettura che passava lì per caso.

Vettura non soccorre auto che aveva fatto l’incidente e si porta via il cinghiale morto

Il conducente di questa vettura è sceso per vedere cosa fosse accaduto. Con grande sorpresa della famiglia coinvolta nell’incidente, l’uomo li ha praticamente ignorati. Come se niente fosse accaduto. Ha caricato la carcassa del cinghiale nel baule della sua auto e se n’è andato senza prestare soccorso. Una vicenda piuttosto surreale che è stata denunciata da una delle persone rimaste coinvolte nell’incidente stradale.

La denuncia della donna coinvolta nell’incidente: “Occhio ai cinghiali ma ci sono persone pessime al mondo…”

“Fate attenzione – scrive su Facebook la donna vittima dell’incidente – perché pare succeda spesso da quelle parti. Infine volevo fare i miei più sentiti complimenti alla persona che si è fermata e senza nemmeno preoccuparsi di come stavamo ha pensato bene di caricarsi il cinghiale in auto e portarselo a casa… C’è gente davvero pessima al mondo… Grazie invece ai carabinieri che ci hanno seguito e curato con gentilezza e umanità”.