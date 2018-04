TORINO – Partita con inconveniente per un gruppo di tifosi juventuni che si erano dati appuntamento in una sala scommesse di Chieri, in provincia di Torino, per assistere al big match Juventus-Napoli domenica 22 aprile.

Durante l’incontro il soffitto della sala, che si trova in corso Dante, ha iniziato a perdere pezzi: due persone sono rimaste ferite dal crollo di calcinacci, e sono state portate per precauzione in ospedale.

Tutte le notizie di Blitzquotidiano in questa App per Android. Scaricatela qui

Tutte le notizie di Ladyblitz in questa App per Android. Scaricatela qui

Sul posto sono arrivati i vigili del fuoco per gli accertamenti del caso, controllando l’agibilità della struttura