Una donna di 40 anni è rimasta gravemente ustionata nell’incendio che si è sviluppato ieri sera nell’abitazione dove vive, al piano terra di un edificio nel centro di Chieti.

Chieti, incendio in un edificio del centro: grave donna 40enne. Le prime notizie

Il rogo sarebbe stato provocato da una stufetta elettrica che era accesa vicino a un divano. Sono state due persone che vivono nel piccolo stabile a dare l’allarme quando, rincasando, hanno visto il fumo e sentito un forte odore di bruciato. Sul posto sono intervenuti il 118, i Vigili del fuoco e i Carabinieri della stazione di Chieti Principale. La donna è ricoverata in prognosi riservata al policlinico di Chieti: ha ustioni di secondo grado sul 60 per cento del corpo e non si esclude il suo trasferimento all’ospedale S.Eugenio di Roma. L’abitazione, inagibile, è stata posta sotto sequestro. La donna, insieme al compagno che al momento dell’incendio non era in casa, fa parte della formazione orchestrale ‘I virtuosi di Kiev’ che da circa due anni è presente in Italia e in particolare al teatro Marrucino di Chieti.