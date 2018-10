CHIETI – Momenti di paura lunedì sera, primo ottobre, al centro commerciale Centauro di Chieti, per una rapina alla gioielleria Sarni Oro compiuta intorno alle 19, quando ancora tutti i negozi erano aperti e affollati di clienti.

Tre persone con il volto coperto e armate di pistola hanno irruzione nella gioielleria Sarni Oro e con una mazza hanno infranto le vetrine nelle quali erano esposti gioielli e preziosi.

Da una prima ricostruzione la rapina è stata tempestiva: dopo pochi minuti i banditi erano già fuori dalla gioielleria con il loro carico di refurtiva e, arma in pugno, si sono fatti largo tra le persone che affollavano in quel momento i negozi del centro commerciale.

La fuga è avvenuta a bordo di un’auto guidata da un quarto complice. Sull’accaduto indaga la polizia intervenuta con le volanti e gli esperti della squadra mobile e della scientifica. Per portare alla cattura dei rapinatori potrebbero rivelarsi fondamentali, oltre alle testimonianze delle numerose persone presenti, anche le immagini delle telecamere di videosorveglianza del centro commerciale.

In mattinata a Cupello è stata compiuta un’altra rapina a mano armata in una gioielleria: in quel caso il titolare del negozio è rimasto ferito.