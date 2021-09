Scippa un’anziana ma viene fermato da un carabiniere fuori servizio. Fermato un ventunenne di origine marocchina, residente a Casalincontrada. Tutto è avvenuto martedì, 7 settembre, intorno alle 9, in zona Madonna degli Angeli, lungo via Maiella, a Chieti.

L’intervento del carabiniere

L’agente, che era in libera uscita e alla guida della sua macchina, è intervenuto quando ha sentito gridare un’anziana. Anziana che poi ha iniziato a indicare un ragazzo che stava scappando via con la sua borsa.

Così il carabiniere, fermata immediatamente l’auto, è sceso e ha bloccato il ragazzo che stava scappando con la borsa della donna. L’agente poi ha chiamato i colleghi per effettuare il fermo.

La dinamica

Racconta Chieti Today:

“L’ottantenne era stata a fare la spesa in centro e si stava avviando verso casa, quando improvvisamente un giovane è riuscito a sfilarle la borsetta con i soldi e i documenti. Proprio in quel momento, è passato il militare, intervenuto prontamente per fermare lo scippatore, che si è poi scoperto essere un 21enne di nazionalità marocchina, residente a Casalincontrada. (…) Ora il giovane, che è agli arresti domiciliari in attesa dell’udienza di convalida in programma domani, deve rispondere di furto con strappo. La borsa e il suo contenuto sono stati restituiti all’anziana: fortunatamente, per lei, nessuna conseguenza, a parte un grande spavento”.