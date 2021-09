Un carabiniere di 29 anni originario di Scalea, Francesco Ciatto, si è tolto la vita all’alba di sabato con un colpo di pistola nella caserma dove prestava servizio a Chioggia, Veneto.

I colleghi, sentito il boato del colpo, hanno immediatamente provato a soccorrere il 29enne. Immediato anche l’intervento dei medici e dei soccorsi in caserma. Il carabiniere però è morto poco dopo l’arrivo al pronto soccorso.

Francesco Ciatto, il ricordo degli amici e dei parenti

Si indaga ora sul possibile movente di tale gesto. Francesco Ciatto, come raccontano i giornali e i siti locali, viene descritto “come un ragazzo solare, sempre allegro e con una grandissima passione per la motocicletta, coltivata sin da ragazzino quando ha lavorato come meccanico in una officina di Scalea”.

Ancora oscuri quindi i motivi che hanno spinto il 29enne a togliersi la vita. Nelle prossime ore gli investigatori cercheranno di scavare nella sua vita privata per cercare di capire le ragioni del gesto.

Lutto cittadino a Scalea

“Il Sindaco di Scalea Giacomo Perrotta annuncia che per la giornata di domani 21 settembre verrà proclamato il lutto cittadino a seguito della tragica scomparsa di Francesco Ciatto“. Lo ha reso noto l’amministrazione comunale di Scalea in una nota stampa.