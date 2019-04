CHIOGGIA (VENEZIA) – Incidente a Chioggia, sul ponte translagunare, sulla Romea, nel pomeriggio di venerdì 26 aprile. Un camion si è rovesciato sulla carreggiata dopo l’impatto con due auto, invadendo l’altra corsia. Almeno due persone sono rimaste ferite, dopo essere state intrappolate all’interno degli abitacoli delle vetture. Si tratta del conducente del camion e di una ragazza che era dentro una delle due auto coinvolte nell’impatto.

L’incidente è avvenuto intorno alle 16:30, riferisce il quotidiano online Venezia Today. Sul posto sono arrivati i vigili del fuoco, che hanno dovuto mettere in sicurezza i tre mezzi rimasti coinvolti nell’incidente ed estrarre i feriti dalle lamiere, mentre i sanitari del 118, intervenuti con l’elisoccorso, hanno stabilizzato i feriti e li hanno trasportati al pronto soccorso.

Presenti per i rilievi anche i carabinieri di Chioggia, la polizia di Stato e la Municipale, che hanno gestito la situazione sulla strada. Lo scontro ha causato non poche ripercussioni sul traffico, in un tratto di Romea particolarmente trafficato e solitamente congestionato nel tardo pomeriggio. Entrambi i sensi di marcia sono stati interdetti e il transito dei veicoli è stato dirottato dalle forze dell’ordine sulla Romea vecchia. (Fonte: Venezia Today)