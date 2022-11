Chiusa discoteca a Desio, ingresso per 300 ma erano in mille a ballare (foto ANSA)

Quasi mille persone in una discoteca che poteva accoglierne al massimo trecento. E’ accaduto a Desio (Monza e Brianza) dove sono dovuti intervenire i carabinieri che, insieme alla polizia locale, hanno effettuato un controllo e chiuso il locale.

A portare le forze dell’ordine nella discoteca erano state alcune segnalazioni da parte di residenti che riferivano la presenza di una lunga coda di persone in strada, in attesa di poter entrare nella discoteca con le auto e la folla che stavano causando disagi anche alla viabilità.

Blitz dei carabinieri in una discoteca di Desio

Carabinieri e Polizia locale, sabato sera, si sono recati in un noto locale del comune brianzolo, dopo diverse segnalazioni giunte da altrettanti cittadini che lamentavano alcune criticità legate alla circolazione stradale. Stando alle testimonianze parecchie centinaia di ragazzi erano in fila sulla via in attesa di potere avere accesso al locale. Una situazione, quella descritta, che ha destato subito dei sospetti, facendo così scattare diverse iniziative, sia da parte del sindaco, che da parte delle forze dell’ordine. E’ stato così predisposto un servizio congiunto interforze, per verificare il rispetto delle prescrizioni e delle autorizzazioni sul fronte agibilità.

Quando i carabinieri e gli agenti sono entrati nella discoteca per i controlli, si sono trovati di fronte quasi mille persone rispetto alla capienza massima consentita di 300 persone. Sono state rilevate diverse inadempienze, soprattutto legate alla sicurezza del locale. Al vaglio anche la posizione del personale addetto alla sicurezza, i cosiddetti “buttafuori”, cioè gli incaricati di vigilare proprio sul rispetto delle prescrizioni previste in licenza, in particolare per il rispetto del limite di capienza e per l’osservanza dei divieti di ingresso.

Più di tre ore per fa uscire i ragazzi in sicurezza

Alla titolare è stata intimata l’immediata cessazione dell’attività, predisponendo il deflusso dei ragazzi presenti nel locale che è avvenuto, per garantire la sicurezza, in quasi tre ore, con i genitori all’esterno ad attendere i propri figli.

