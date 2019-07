AVELLINO – Due persone hanno perso la vita in un incidente stradale verificatosi intorno alle 8.00 di stamattina sull’Ofantina bis, nel territorio del comune di Chiusano San Domenico (Avellino). Per cause in corso di accertamento si sono scontrati un trattore guidato da un anziano e un’auto il cui conducente di 41 anni, è morto sul colpo. L’anziano è stato soccorso e trasportato in ospedale dove è spirato poco dopo il ricovero. (fonte ANSA)