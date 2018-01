ROMA – L’auto su cui viaggiava si è schiantata contro un cinghiale ed è finita nella scarpata. Per Giovanna Puliafico, 69 anni, non c’è stato nulla da fare: la donna che viaggiava insieme al marito Pasquale Lavacca è morta per la gravità delle ferite riportate poco dopo il ricovero in ospedale.

Andrea Bucci su La Stampa scrive che l’incidente è avvenuto intorno alle 2 di notte tra sabato 30 e domenica 31 dicembre lungo la strada regionale 11 proprio in direzione di Chivasso, in provincia di Torino. Lavacca, 57 anni, era alla guida della sua Fiat Multipla e l’impatto con il cinghiale di circa 130 chili è stato inevitabile. L’animale è morto sul colpo, mentre l’auto è finita in una scarpata. La Procura di Ivrea dovrà decidere se autorizzare l’autopsia per stabilire le cause del decesso: